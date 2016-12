ซีรีส์ O-negative รักออกแบบไม่ได้ | ตอนที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถัดไป 1 7 8 ธันวาคม 2559 ย้อนหลัง ล่าสุด 20.00 น. ช่อง GMM 25

ดูซีรีย์ O-negative รักออกแบบไม่ได้ Ep.1 วันที่ ติดตามชม O-Negative รักออกแบบไม่ได้ ที่จะกลับมาตราตรึง และสะกดใจผู้ชมอีกครั้ง ได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ทางช่อง GMM 25 O-Negative รักออกแบบไม่ได้ เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 30 พ.ย. 2559 ขอขอบคุณ Youtube Channel: TV3 Official, gmmchannel, GTHchannel, MCOT Official และ ช่อง one