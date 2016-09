ซีรีส์ Club Friday To Be Continued ตอน เธอเปลี่ยนไป | ตอนที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2559 ถัดไป 14 15 กันยายน 2559 ) ย้อนหลัง ล่าสุด 20.00 น. ช่อง GMM 25

เรื่องย่อ Club Friday to be continued เธอเปลี่ยนไป พุธ พฤหัสบดี เวลา 20.00-21.00 น. ทางจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ช่องดิจิตอลหมายเลข 25 และเคเบิลดาวเทียมหมายเลข 35 หรือกล่อง GMM Z ช่อง 4 ขอขอบคุณ Youtube Channel: TV3 Official, gmmchannel, GTHchannel, MCOT Official และ ช่อง one