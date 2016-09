ดูละคร โสด Stories 25 กันยายน 2559 ตอนที่8 วันนี้ โสด Storiesตอนที่8วันที่25กันยายน2559 ติดตามชมซีรีส์ “โสด Stories” ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:50 น. ทางช่อง one 31 ผังออกอากาศ กันยายน 2559 : 4 11 18 25 กันยายน 2559

สลักจิต วันที่ 24 กันยายน 2559 ละครช่อง one โสด Stories ละครช่อง one บทโทรทัศน์โดย : ทีมไรท์เตอร์แลป กำกับการแสดงโดย : กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ อำนวยการผลิตโดย : นิพนธ์ ผิวเณร, ถกลเกียรติ วีรวรรณ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.50 น. ทางช่อง one 31. ขอขอบคุณ Youtube Channel: ช่อง ONE