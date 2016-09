ซีรีส์ เพลิงกฤษณา ตอน ปีกทอง | ตอนที่ 13 วันที่ 19 กันยายน 2559 ถัดไป 19 20 กันยายน 2559 ย้อนหลัง ล่าสุด 20.00 น. ช่อง GMM 25

ายหงส์ Ep.13 วันที่ 19/09/59 ละครชุด “เพลิงกฤษณา” จากนวนิยายของศิลปินแห่งชาติ “กฤษณา อโศกสิน” 3 เรื่องคือ “ปีกทอง, ลายหงส์, ป่ากามเทพ” ตอน ปีกทอง’ คืนวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม นี้ เวลา 20.00น. เปิดช่อง GMM 25 เสนอเป็นตอนที่24 ขอขอบคุณ Youtube Channel: TV3 Official, gmmchannel, GTHchannel, MCOT Official และ ช่อง one