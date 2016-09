ร่างใหม่หัวใจเดิม 20/09/59 ตอนแรก ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน ช่อง one (2)

ดูละคร ร่างใหม่หัวใจเดิม 20 กันยายน 2559 ตอนแรก ผังออกอากาศ 20 26 27 กันยายน 2559 วันนี้ ร่างใหม่หัวใจเดิมตอนแรกวันที่20กันยายน2559 ออกอากาศ ทุกจันทร์-อังคาร เวลา 20.20 น. ทางช่อง ช่อง one

ร่างใหม่หัวใจเดิม วันที่ 20 กันยายน 2559 ละครช่อง one บทประพันธ์โดย : ชูวงศ์ ฉายะจินดา บทโทรทัศน์โดย : เซียนสร้างเรื่อง กำกับการแสดงโดย : วิลาวัณย์ สังฆะภิบาล ผลิตโดย : บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด และ เมจิก อิฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ละคร ร่างใหม่หัวใจเดิม ทางช่อง one 31 ละคร ร่างใหม่หัวใจเดิม เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 – 22.00 น. ขอขอบคุณ Youtube Channel: ช่อง ONE